疑与俄恐袭嫌犯有关联 九人遭塔吉克斯坦拘留

塔吉克斯坦当局说，本周已拘留九名与莫斯科音乐厅恐袭案参与者有关联的嫌疑人。

路透社报道，一名塔吉克斯坦安全人士星期五（3月29日）透露，塔吉克斯坦国家安全委员会星期一（25日）在瓦赫达特市（Vakhdat）拘留了九人，嫌疑人目前关押在首都杜尚别（Dushanbe）。这九人也涉嫌与声称实施这次恐袭的伊斯兰国组织有关。

3月22日，莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅发生近20年来最致命的恐怖袭击事件，目前已造成144人丧生。俄当局逮捕了四名直接实施袭击的男子，经调查，四人均为塔吉克斯坦公民。此外还有其他七名嫌疑人被俄方逮捕，其中一些人也来自塔吉克斯坦。

据报道，塔吉克斯坦安全部门相关人士称，俄方人员参与了在塔境内抓捕相关嫌疑人的行动。

恐袭发生后，伊斯兰国组织阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊”（ISIS-K）声称对袭击事件负责。

俄方坚信乌克兰也有参与。俄侦查委员会星期四（28日）说，有证据显示四名枪手与乌克兰民族主义者有关，并受到后者大量现金和加密货币资助。基辅方面则多次否认参与其中。

中亚国家塔吉克斯坦与阿富汗接壤，拥有1000万人口。消息人士本周告诉路透社，塔当局还召集了四名枪手的家属，以便俄罗斯调查人员在杜尚别对他们进行询问。