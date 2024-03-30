波兰总理警告 欧洲已进入“战前时代”

波兰总理图斯克直言不讳地警告，欧洲已进入“战前时代”，如果乌克兰被俄罗斯击败，欧洲将没有人感到安全。

英国广播公司（BBC）报道，图斯克向欧洲媒体发表讲话时说：“我不想吓唬任何人，但战争已不是一个过去式的概念。它是真实的，而且在两年前就开始了。”

在图斯克发出警告之际，俄罗斯又向乌克兰进行了新一轮的导弹袭击。在最近几周，俄军加强了对乌克兰的轰炸。

星期五（3月29日）夜间，乌克兰空军报告击落了58架无人机和26枚导弹，乌克兰总理什米哈尔指乌克兰西部、中部和东部六个地区的能源基础设施遭到破坏。

曾担任欧洲理事会主席的图斯克说，俄罗斯总统普京已在没有证据的情况下，把回教极端分子发动的“番红花城市大厅”音乐厅恐怖袭击归咎于乌克兰。“他显然认为，有必要为针对乌克兰民用目标日益暴力的袭击找一个正当的理由。”

图斯克也说，本周早些时候，俄罗斯首次在白天以高超音速导弹袭击基辅。

这并不是图斯克首次警告欧洲进入战前时代，他在本月早些时候向欧洲中右翼领导人发表了类似的讲话。

图斯克透露，西班牙首相桑切斯已要求欧盟其他领导人在峰会声明中停止使用“战争”一词，理由是人们不想感受到威胁。图斯克说，他对此的回应是，在他所在的欧洲地区，战争不再是一个抽象的概念。

他呼吁向乌克兰提供紧急军事援助，并警告说，未来两年的战争将决定一切，“我们正生活在第二次世界大战结束以来最关键的时刻”。

他告诉欧洲一些最大报纸的记者，现在最令人担忧的是，“任何情况都有可能发生”。