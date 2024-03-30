在欧洲开展“俄罗斯影响力行动”者被捷克冻结资产

捷克冻结了两名男性和一个名为“欧洲之声”（Voice of Europe）的新闻网站的资产，指此网站在欧洲开展影响力活动，以支持“俄罗斯联邦的外交政策利益”。

《纽约时报》星期五（3月29日）报道，捷克外交部发表声明，确认冻结了梅德维丘克（Viktor Medvedchuk）和马尔切夫斯基（Artem Marchevskyi）的资产。梅德维丘克是一名高调亲俄的乌克兰从政者，也是俄罗斯影响力行动的主导人物；马尔切夫斯基是乌克兰裔以色列公民，据称欧洲之声网站是由他负责运营。

梅德维丘克是一名高调亲俄的乌克兰政治人物。（路透社）

梅德维丘克长期以来被视为俄罗斯总统普京的盟友，后来他在乌克兰被捕，2022年在乌俄囚犯交换计划下被移交给俄罗斯。

捷克外交部长利帕夫斯基星期五说：“我们捣毁了由梅德维丘克主导的俄罗斯影响力行动，这个行动的目的是传播亲俄言论，破坏乌克兰主权并渗透欧洲议会。”

虽然捷克当局拒绝立即对俄罗斯影响力行动的扩张范围和资金额做出回应，但一些捷克官员承诺会提供更多信息。

捷克总理菲亚拉在社媒平台说，冻结相关资产“是国际合作的结果”，并指“其他国家也会跟着采取行动”。

另据捷克新闻媒体引述未具名的情报来源称，欧洲之声网站向德国、法国、波兰、比利时、荷兰及匈牙利的一些政治人物支付了酬劳，作为他们促进俄罗斯在欧洲议会的利益的报酬。