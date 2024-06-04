韩国将恢复军事分界线和西北岛屿军事活动

韩国国防部宣布恢复朝韩军事分界线和西北岛屿沿线的军事活动。

韩联社报道，韩国国防部星期二（6月4日）就政府中止韩朝《九一九军事协议》效力发表立场文件，宣布恢复军事分界线和西北岛屿沿线一切军事活动。

韩国政府当天上午在国务会议中通过关于中止《九一九军事协议》全部条款效力的议案，总统尹锡悦予以批准。韩国国防部说，政府决定中止此协议全部条款的效力，以确保旨在保护国民生命与财产安全的军事活动不再受限。

国防部称，朝鲜不断采取有违协议的行动，发起各种挑衅，包括实施海岸炮射击、向北方界线（NLL）以南地区发射导弹、对前沿哨所开枪、发起无人机攻击等。韩军对此始终保持克制和耐心，一贯遵守《九一九军事协议》。

但朝鲜却在5月27日军事侦察卫星发射失败后接连发起电波干扰、射弹、空飘“垃圾气球”等一系列挑衅，对韩国国民安全构成严重威胁，甚至造成了财产损失。

国防部说，此次事态的责任全在朝鲜政权。若朝鲜发起新一轮挑衅，韩军将在韩美联防态势的基础上，本着“立刻、强力、彻底”的原则严厉反制。

韩朝《九一九军事协议》是双方于2018年9月19日所签《平壤共同宣言》的附属文件，内容包括落实非军事区（DMZ）非武装化所需的后续措施。然而，朝鲜多次违反协议，发起挑衅，去年11月更宣布全面撕毁《九一九军事协议》。之后，韩国也在同月中止了协议部分条款效力。