印尼严厉取缔违法外国人 在峇厘岛无合法签证可被驱逐

印度尼西亚峇厘岛为热门的旅游目的地，考虑在峇厘岛办现场研讨会、组织活动或在岛上咖啡厅工作几个星期的外国人必须留意，因为印尼当局正在严厉打击违反移民法的外国人。

《海峡时报》报道，最近有报道指外国游客在峇厘岛上行为不端。印尼当局强调，决不会容忍违规的外国人，外国人若想在峇厘岛上工作，必须持有合法签证。

印尼旅游和创意经济部长桑迪亚加5月29日说：“我们会严厉对付违法者。一些外国人被我们驱逐出境。”他说：“一再重犯的人将被禁止入境几年。”

执法人员5月突击搜查峇厘岛彰古区（Canggu）一栋别墅的疑似毒品实验室。据报道，这个实验室向全岛供应毒品，六个月赚了约40亿印尼盾（约33万新元）。经营实验室的两名乌克兰人、一名俄罗斯人和一名印尼人被捕。

警方说，实验室生产的毒品包括可卡因和水耕大麻等。

冠病疫情后，峇厘岛的旅游业再次复苏。2024年第一季度，到峇厘岛游玩的外国人达到约130万人次，比去年同期增长约32%。

但有关外国游客在岛上鲁莽无礼、叫嚣吵闹、不尊重当地风俗习惯的报道也有所增加。此外，公然违法或没有合法准证却在岛上工作的外国人也时有所闻。

被印尼驱逐出境的人数大幅上升。2023年，约343名外国人被遣送回国，较2022年的188人增加了许多。2024年首季，被驱逐出境的外国人为37人，另有27人被拘留。

桑迪亚加说，与入境峇厘岛的数百万名外国游客相比，被驱逐出境和拘留的外国人数显得微不足道，但他强调，“我们必须更加果断地取缔行为不当的外国游客。”

5月15日，印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特警告，在印尼惹是生非的外国人将被禁止入境。

印尼为希望在印尼工作的外国人提供了各种签证，包括临时居留许可和投资者签证等；外国人也可以申请数码游牧民族签证，在印尼从事远程工作，签证的有效期为一年。