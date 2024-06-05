国务院预计美国和印度将维持密切关系

美国国务院在印度大选结果出炉后说，美国预计将继续与印度保持密切关系，同时也会对印度的人权问题表达关注。

路透社报道，印度总理莫迪领导的全国民主联盟料将继续掌权，但他领导的印度人民党首次失去绝对多数席位。

国务院发言人星期二（6月4日）说：“我预期美国和印度将继续保持密切的伙伴关系。无论是在政府层面还是在民间层面，我们都维持绝佳的伙伴关系，我完全相信这种关系将能够持续下去。”

分析认为，印度拥有的是利益关系而非盟友，尽管人权团体警告印度专制主义抬头，一度受到排斥的莫迪仍被欧美拉拢，作为制衡中国的力量。莫迪利用印度与日俱增的全球足迹来巩固自己在国内的地位，同时借着印度去年主办二十国集团（G20）峰会的机会来提升自己在海外的形象。

根据印度选举委员会星期三（5日）凌晨公布的最终计票结果，执政党印度人民党（BJP）主导的全国民主联盟（NDA），在人民院（议会下院）赢得过半数席位，共293席；莫迪领导的印度人民党单独取得240席，较2019年少了63席，还差32席才能在拥有543个议席的人民院占过半席位。

最大反对党国大党赢得99席，比2019年多了47席，其主导的反对党联盟得230席。

虽然莫迪领导的执政联盟再次胜选，但所获席次远不如预期。印度媒体称，莫迪的光环已经黯淡，印度选民在这次选举中给予全国民主联盟第三个任期，也向莫迪传递了信息。国大党领导人拉胡尔·甘地直言，这次大选的结果显示选民对莫迪政府不满。