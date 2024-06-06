印度总理莫迪终获关键盟友支持 组建政府继续执政

无法“一人独大”的印度总理莫迪赢得联盟中两个关键盟友支持，得以组建新政府并继续执政。

莫迪领导的印度人民党在议会失去多数党席位后，该党不得不与其他党派进行结盟谈判。全国民主联盟（NDA）的几位领导人，包括比哈尔邦的联合人民党党（统一派）的库马尔（Nitish Kumar）和安得拉邦大党泰卢固之乡党主席奈杜（N. Chandrababu Naidu）星期三（6月5日）在新德里开会，达成了一项支持联合政府的协议。

彭博社报道，印度人民党星期三在社交媒体平台X上发帖称，莫迪“获一致推选为NDA领导人”。

联合人民党（统一派）和泰卢固之乡党的发言人通过电话证实，已经向人民党发出了支持信，将帮助其组建联合政府。

这两个关键政党的领导人一直是出了名的不可靠，倒戈之事时有发生。

莫迪自2014年上任以来一直无需在政府中分权，现在可能不得不向联盟伙伴做出让步，例如为他们提供重要的内阁职位以稳固他们的支持。目前尚不清楚两位领导人提出了哪些要求，以及印度人民党同意了什么以确保他们的支持。

凝固力欠缺的联合政府可能会使莫迪难以推进艰难的经济改革或印度教民族主义议程。印度教民族主义是印度人民党议程的核心，但许多盟友对此并不认同。

由印度国大党领导的反对派联盟也定于星期三晚间举行会议以巩固合作伙伴的支持，并可能找到组建自己政府的道路。

泰卢固之乡党发言人维贾亚·库马尔·尼拉亚帕莱姆（Vijaya Kumar Neelayapalem）通过电话说，国大党一直在与泰卢固之乡党接触，但该党已明确表示加入联盟是不可行的。