五眼联盟：中国继续招募西方退役飞行员训练空军

美国和四个盟国罕见地发布联合公报警告，中国招募西方退役飞行员训练空军的努力有增无减，这表明尽管西方一再努力打击这种做法，但北京方面仍未退缩。

五眼联盟（Five Eyes）首次就此事发表声明，旨在敲响警钟，确保退役飞行员不受那些以待遇丰厚的合同和有机会“驾驶独特飞机”为诱饵，“但对最终客户的细节含糊其辞”的工作机会所迷惑。

公告称，“窃取西方军事专业知识使中国人民解放军能够提高其空中能力，改善未来行动规划，更好地对抗西方军事战略，所有这一切都不利于美国、其合作伙伴和盟友，以及他们的服役军人”。

彭博社报道，美国国家反间谍与安全中心星期三（6月5日）与联盟的其他四个成员国——英国、加拿大、澳大利亚和新西兰——共同发布了这一公告。该警告称，迄今为止最抢手的目标是前军事飞行员、航天飞行工程师和空中作战中心人员，联盟说，中国也关注那些对西方军事战术有深刻见解的专家。

最为人所知的案件之一涉及前美国海军陆战队飞行员杜根（Daniel Edmund Duggan）。他被指控在没有适当执照的情况下帮助培训中国军方飞行员。上个月，澳大利亚法官裁定可以将杜根引渡至美国。

2022年4月，一架教练-10喷气式教练机在安徽坠毁，两名飞行员安全逃生。村民们赶到现场，用手机拍下了身着沙色飞行服的一名中国飞行员和一名非中国飞行员用带口音的英语交谈的视频。

反情报中心在一份总结中说：“互联网上各种说法甚嚣尘上，北京方面从未解释这名讲英语的飞行员的来历。”

公告强调了招募工作的重要性，因为中国正在推进军事现代化，包括扩大已经装备了歼-20隐形战斗机的空军。中国海军有三艘处于不同部署阶段的航空母舰。

美国国家反情报与安全中心主任凯西（Michael Casey）的声明说：“西方国家政府最近采取的行动阻碍了飞行员挖角活动，但中国解放军的招募活动仍在继续推进。”这份公告“旨在强调这一持续存在的威胁，阻止任何现役或退役的西方军人采取任何将他们的战友置于危险并损害我们国家安全的行动”。

该公告称中国解放军希望“在深入了解西方空中战术、技术和程序的同时”，改进其空中军事行动。