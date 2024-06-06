印尼伊布火山喷发三次 火山灰柱高达五公里

印度尼西亚东部北马鲁古省哈马黑拉岛上的伊布火山星期四（6月6日）三度喷发，火山灰冲上五公里的高空，并在闪电时喷出熔岩。

法新社引述据地质局称，位于北马鲁古省（North Maluku）哈马黑拉岛（Halmahera）的伊布火山（Mount Ibu）于星期四凌晨1时（新加坡时间零时）后不久喷发，后来又在上午7时46分和8时11分再次喷发。

地质局网站上的一份声明说，最初的喷发形成5000多米高的火山灰柱。地质局局长穆罕默德·瓦菲德在声明中说，后来的喷发持续了大约两分钟，并产生约1000米高的火山灰柱。

地质局建议居民和游客远离距离伊布火山口四到七公里的禁区，并在户外时戴上眼罩和口罩。

伊布火山上个月多次猛烈喷发，迫使当局疏散了六个以上的村庄的居民。此次喷发后当局没有发布新的疏散命令，也没有报告约有70万居民的哈马黑拉岛的伤亡或受损状况。

伊布火山是印尼活跃的火山之一，去年喷发2万1000多次，目前仍处于四级系统中的最高警戒级别。

幅员辽阔的印尼位于太平洋“火环”上，地震和火山活动频繁。4月间，北苏拉威西省的鲁昂火山（Mount Ruang）喷发了六次以上，迫使附近岛屿的数千名居民撤离，邻近国家包括新加坡和马来西亚的航班都受影响。