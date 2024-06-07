美国鼓励中国参加乌克兰和平峰会

美国国务院说，美国鼓励中国参加本月中旬在瑞士举行的乌克兰和平峰会，称中国的参与“会有帮助”。

路透社报道，美国国务院发言人在星期四（6月6日）的简报会说：“我们当然会鼓励中国参加这次峰会。他们之前参加过类似峰会。我们认为他们之前的参与是有帮助的。我们认为他们参加这次的峰会也会有帮助。”

国务院发言人还说，中国应该取缔那些帮助俄罗斯国防工业的公司，这将对乌克兰“更有帮助”。

中国至今仍表示不会参加乌克兰和平峰会，原因是俄罗斯不在受邀之列。

乌克兰和平峰会将于6月15日及16日在瑞士布尔根施托克度假村（Burgenstock Resort）举行。乌克兰希望借此次峰会赢得国际社会对乌克兰和平蓝图的支持。

基辅说，已有100多个国家同意参加峰会。美国副总统哈里斯和白宫国家安全顾问沙利文将代表美国出席；泽连斯基星期一（3日）访问马尼拉时在社媒平台X说，菲律宾将参加乌克兰和平峰会。

泽连斯基上星期天（2日）在新加坡举行的香格里拉对话讲话时，点名中国配合俄罗斯“努力阻止各国参加和平峰会”。中国外交部发言人毛宁星期一回应说：“关于和会，中国的立场是公平公正的，不针对任何一方，当然也不针对瑞士举办的这次和平峰会，完全不存在向其他国家施加压力的情况。”