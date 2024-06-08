美或扩大核武库 应对俄中等日益增长威胁

美国拜登政府高级官员说，美国未来几年可能不得不部署更多战略核武器，以遏制来自俄罗斯、中国和其他敌对方日益增长的威胁。

综合路透社和《纽约时报》报道，美国国家安全委员会负责军备控制高级官员瓦迪（Pranay Vaddi），星期五（6月7日）在一个关于“更具竞争力”的军备控制方法的演说中概述了一项政策转变，目的是为施压拒绝削减军备谈判的莫斯科和北京回到谈判桌。

瓦迪在军备控制协会的活动中说：“如果敌对方的核武库情况没改变，我们很可能必须在未来几年增加现有的部署数量。我们必须做好充分准备，以便在总统拍板时付诸实行。”

他说：“如果那一天真的到来，我们立定决心确保我们拥有更多的核武器，以威慑敌对方，保护美国人民、我们的盟友和伙伴。”

俄乌战争爆发后，俄罗斯于2022年8月宣布暂时退出《新削减战略武器条约》（New START）的设施核查机制，并于2023年2月宣布暂停履行这项条约。

目前美国仍然遵守2010年与俄罗斯签署的《新削减战略武器条约》规定，可部署战略核弹头数量的上限为1550枚。

美国国家安全顾问沙利文一年前告诉军备控制协会，没有必要增加美国战略核武器部署以抗衡俄罗斯和中国的军火库数量。沙利文当时说，美国愿意“无条件”与俄罗斯和中国进行谈判。

瓦迪星期五说，拜登政府仍然致力于维护旨在遏制核武器扩散的国际军备控制和不扩散机制。但他指俄罗斯、中国和朝鲜“都在以极快的速度实现核武库扩大和多样化，对军备控制似乎毫无兴趣。”

他说，俄中朝以及伊朗“正在加强合作与协调，以违背和平与稳定、威胁美国、美国盟友和合作伙伴的方式，加剧地区的紧张局势”。

他指俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜正在共享先进的导弹和无人机技术，包括莫斯科在乌克兰使用伊朗无人机和朝鲜大炮和导弹，以及中国对俄罗斯国防工业的支持。

瓦迪说，但如果美国的敌对方增加对核武器的依赖，“那我们将别无选择，只能调整我们的态势和能力，以保持威慑和稳定”。

他透露，美国政府正在为此采取“审慎措施”，包括对美国军火库进行现代化改造。