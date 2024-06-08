普京称西方核武库比不上俄 战胜乌克兰无需核武

俄罗斯总统普京说，在核对抗中，即使是欧洲和美国的核武库加起来也不是俄罗斯的对手，但他希望核战争“永远不会发生”。

他也说，俄罗斯不需要动用核武器就可以战胜乌克兰。

综合《纽约时报》和路透社报道，普京星期五（6月7日）在第27届圣彼得堡国际经济论坛全体会议上发表讲话。

俄罗斯著名分析师、论坛主持人卡拉加诺夫（Sergei Karaganov）问普京，俄罗斯是否应该就乌克兰问题“用核手枪对准西方的太阳穴”，普京称没有看到需要使用这种武器的情况。

他认为莫斯科在乌克兰战争中占据高位，所向披靡，需要动用核武器可能性很低。

普京说：“在特殊情况下可能需要使用这种武器，比如国家主权和领土完整受到威胁。我不认为这种情况已经出现。现在没必要这么做。”

普京同时强调，俄罗斯从未率先提出核升级问题，俄方只是指出需要更严肃地对待这个问题。他表示希望当下的地缘政治局势不会发展到各国使用核武器的程度。

普京还说，俄罗斯尚未向西方国家的对手国家提供远程武器，但俄罗斯保留这样做的权利。他也警告，如果西方国家向乌克兰提供武器，并允许对俄罗斯领土使用这些武器，俄罗斯也有权采取同样的行动回应。

第27届圣彼得堡国际经济论坛于6月5日至8日举行。本届论坛主题是“多极化世界的基础——新增长中心的形成”。