消息：俄罗斯强迫数千移民和外国学生参军

据欧洲官员评估，俄罗斯强迫数千名移民和外国学生与俄军并肩作战，为俄罗斯进攻哈尔科夫地区增加额外兵力。

彭博社星期天（6月9日）引述知情官员报道，俄罗斯越来越频繁地威胁非洲学生和年轻工人，除非他们同意参军，否则无法延长在俄罗斯的签证。

一位欧洲官员说，俄罗斯也从监狱招募囚犯，另一些持有工作签证的非洲人在俄罗斯被拘留，被迫在驱逐出境和参军之间做出选择。其中一些人通过贿赂官员留在当地，同时避免服兵役。

另一位欧洲官员说，俄罗斯胁迫移民和学生参战的做法可以追溯到俄乌战争爆发初期，而且这批人员的伤亡率特别高，因为被部署在危险的前线行动中，借以保护训练有素的部队。

俄罗斯外交部发言人没有对此做出回应。

乌：俄已在至少21个国家招募雇佣兵

据乌克兰情报部门报道，俄罗斯已在全球至少21个国家招募外国雇佣兵，包括几个非洲国家。军队招募活动为那些愿意以合同兵身份参军的人提供丰厚的签约奖金和薪水。

招募人员也瞄准之前在俄罗斯寻找工作的移民和学生，以高薪工作为由诱使他们报名前来，之后却强迫他们接受训练，并部署到前线。

英国国防部称，5月份，俄罗斯军队每天损失超过1200人，这是战争期间伤亡率最高的一次。据英国估计，自入侵开始以来，俄罗斯已有约50万人员死亡或受伤。彭博社无法核实这些数据。