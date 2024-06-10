白罗斯宣布加入俄罗斯的核战术演习

白罗斯星期一（6月10日）说，其军队正在参加俄罗斯总统普京下令进行的第二阶段演习，目的是演练战术核武器的部署。

路透社报道，白罗斯国防部长赫列宁中将说，演习是一项积极措施，旨在“提高我们使用报复性武器的准备程度”。

他说：“现在，我们比以往任何时候都更有决心应对对我们国家和俄白联盟（Union State）构成的任何威胁。”

他没有透露演习在哪里举行，也没有透露涉及哪些类型的武器。

“我们无意在地区安全问题上制造任何紧张局势。我们不会向第三国或任何其他国家投射相关的军事威胁。我们是一个和平国家，我们不会威胁或寻求与任何人发生冲突，但我们会保持警惕！”

普京和白罗斯领导人卢卡申科去年宣布，俄罗斯正在将部分战术核武器转移到白罗斯。这些弹头是为战场设计的，而不是旨在摧毁整个敌方城市的远程战略武器。

一些西方分析人士认为，自乌克兰战争爆发以来，战术核武器在莫斯科的考虑中变得更加重要。

从理论上讲，使用这种武器可以给西方带来惊人的冲击，而不一定引发全面核战争。自战争第一天起，普京就一再警告西方俄罗斯核武库的规模和威力。

根据路透社确认的地理位置，上个月的第一阶段演习在俄罗斯南部的阿赫图宾斯克地区举行，涉及伊斯坎德尔导弹和匕首导弹。

俄罗斯外交部上个月说，希望演习能“冷却西方国家的头脑”。