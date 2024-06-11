为保持俄乌天然气管道运行 欧洲国家据称正进行磋商

为了防止莫斯科入侵乌克兰的战争进一步破坏欧洲大陆的能源供应，欧洲官员正在就保持一条重要的俄罗斯与乌克兰管道继续输送天然气进行谈判。

欧洲一直在努力摆脱对俄罗斯天然气的依赖，但一些东欧国家仍在通过一条穿越乌克兰的管道获得俄罗斯天然气。有关这一过境安排的协议将于今年年底到期。随着战争延续，多数市场观察人士预计通过这条管道的天然气输送终将停止。

但彭博社引述知情人士说，欧洲政府官员和公司代表正在与乌克兰的同行讨论如何保持这条管道明年继续运行。要求匿名的其中一些知情人士说，讨论的一个选项是欧洲公司从阿塞拜疆购买天然气，并将其注入俄罗斯通往欧洲的管道。这样的安排可以使欧洲避免陷入尴尬境地，在试图遏制俄罗斯收入之际又要购买俄罗斯天然气。

随着乌克兰予以支持的迹象变得越来越明显，这一方案正在获得动力。2021年，乌克兰通过让天然气过境获得约10亿美元（13.52亿新元）收入，为饱受战争蹂躏的经济提供了至关重要的资金来源。还有人担心管道废弃之后可能成为军事目标，或者年久失修导致未来扭转局面成本高昂。

乌克兰通过让天然气过境获得可观收入。乌克兰国家石油天然气公司的首席执行官奥列克谢·切尔尼绍夫曾于2023年9月22日接受路透社记者采访。（路透社）

乌克兰国有的乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）的首席执行官奥列克谢·切尔尼绍夫（Oleksiy Chernyshov）星期一（6月10日）对彭博新闻社记者说：“有两个因素我们应该永远记住，一个是乌克兰拥有令人难以置信的天然气过境和储存基础设施，应该加以利用，此外乌克兰倾向于使用这些基础设施，因为它会带来很多好处。”

他排除了任何与俄罗斯天然气工业股份公司合作的可能性，并表示从阿塞拜疆获得天然气“可能有前途”。

阿塞拜疆国家石油公司没有回复置评请求。位于巴库的阿塞拜疆能源部无法立即置评，能源部一再寻求增加对欧洲的出口。俄罗斯政府和俄罗斯天然气工业股份公司没有回应置评请求。