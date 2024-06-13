美联储维持利率不变 料年内最多降息一次

美国联邦储备委员会12日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。多数联邦公开市场委员会成员预计，今年内或最多实施一次降息。

新华社报道，这是联储局自去年9月以来连续第七次会议维持利率不变。联储局在当天发表的声明中说，美国经济活动继续稳健扩张，就业增长保持强劲，通货膨胀率在过去一年有所缓解，但仍处于高位。

声明说，最近几个月，美国物价水平在实现联储局设定的2%长期目标方面“取得了温和的进一步进展”。这一措辞较此前声明中“缺乏进一步进展”有明显变化。

声明重申，在过去一年里，实现充分就业和物价稳定这两大目标的风险“已经趋于更好的平衡”。在对通胀率持续向2%的长期目标迈进抱有更大信心之前，联储局降低联邦基金利率目标区间是“不合适的”。在评估适当的货币政策立场时，联储局将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍目标实现的风险，联储局将准备酌情调整货币政策立场。

联储局当天还发布最新一期经济前景预期。与3月相比，联储局维持了今明两年美国经济增长在2.1%和2%的预期。预计今明两年美国失业率分别为4%和4.2%。同时，今年以个人消费支出价格指数衡量的通胀预期为2.6%，剔除食品和能源价格后的核心通胀预期为2.8%，均上调了0.2个百分点。

根据经济前景预期，19名联邦公开市场委员会成员对今年底联邦基金利率目标区间的预测中值为4.9%至5.4%之间。其中，11名成员认为联储局年内最多实施一次降息，八名成员预计联储局年内将实施两次降息。绝大多数官员预计，截至2025年底，联储局有望至多实施五次降息。

联储局主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上表示，虽然近期通胀数据较年初更加有利，联储局设定的通胀目标也取得温和的进一步进展，但截至目前的数据，并未给联储局更大的信心来调整货币政策立场。联储局需看到更多良好的数据表明通胀正持续向2%的方向发展。