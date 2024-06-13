美扩大对俄制裁 打击液化天然气项目和晶片采购

美国政府正在扩大对俄罗斯的二级制裁计划，旨在限制对俄罗斯出售半导体晶片和其他商品，目标对准中国和其他地方的第三方卖家，以期进一步遏制俄罗斯总统普京取得战争机器。

彭博社报道，新措施涵盖了此前受到制裁的所有俄罗斯公司、个人和实体，包括俄罗斯联邦储蓄银行和俄罗斯外贸银行，增加了在俄罗斯经济中开展业务的第三国金融机构或公司的风险。这些措施还包括对新的俄罗斯天然气项目和俄罗斯主要证券交易所MOEX，以及国家清算中心和该国主要结算存管机构的制裁。

美国财政部长珍妮特·耶伦在声明中说：“我们在增加与俄罗斯战争经济打交道的金融机构的风险，消除规避的途径，同时削弱俄罗斯利用外国技术、设备、软件和IT服务的能力，”

在能源方面，新措施针对俄罗斯拟议的液化天然气项目。这些措施还针对俄罗斯造船厂Zvezda的七艘液化天然气油轮，包括一个Arctic LNG 2项目的三艘船只，该项目受到前一轮制裁的打击，导致俄罗斯最新的液化天然气出口工厂无法出口。

新制裁还针对俄罗斯天然气工业在波罗的海Ust-Luga生产液化天然气和其他产品项目中的合作伙伴RusGazDobycha，以及保险公司Sogaz。

晶片是制裁扩大的另一个主要目标。照片为联发科技公司展示的晶片。（路透社）

晶片是制裁扩大的另一个主要目标。俄罗斯仍在设法从第三方国家采购晶片，用于导弹和其他对战场至关重要的投入。为了应对这种情况，美国政府正在扩大现有出口管制和限制的范围，瞄准美国品牌的商品，即使这些商品不在美国生产。

美国国家安全顾问杰克·沙利文星期三（6月12日）对记者说：“这些措施将使得金融机构与俄罗斯战争经济打交道的风险加大，堵住了逃税的渠道，同时削弱了俄罗斯从获取外国技术、设备、软件和 IT 服务中获益的能力。”

此举正值拜登准备参加七国集团(G7)领导人在意大利的峰会，此次会议最受关注的问题之一将是确保各国以新的方式加强对乌克兰的援助并进一步限制俄罗斯。拜登将于星期四会见乌克兰总统泽连斯基。