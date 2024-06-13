联合国：全球流离失所者达1.17亿 创历史新高

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）说，截至去年底，被迫流离失所者达到创纪录的1.173亿，并警告说，如果全球政治没有出现重大变化，这一数字可能会上升。

难民事务高级专员菲利普·格兰迪（Filippo Grandi）星期四（6月13日）说：“他们是难民、庇护寻求者、境内流离失所者，因冲突、迫害和各种日益复杂的暴力形式而被迫离家的人。”他指出：“冲突仍然是导致人们流离失所的一个非常、非常深层次的因素。”

路透社报道，难民署就全球被迫流离失所趋势发布的报告说，在过去12年里，流离失所者数目逐年增加。2024年前四个月，流离失所者持续增加，到4月底，人数可能已过1.2亿。

难民事务高级专员菲利普·格兰迪于2月7日在瑞士日内瓦的联合国欧洲总部启动2024年苏丹援助项目募款计划。（路透社）

格兰迪谈到新冲突的风险时说：“除非国际地缘政治发生变化，否则，这个数字会继续上升。”

导致流离失所的冲突包括关注度不如其他危机的苏丹战争，格兰迪将它描述为“最具灾难性的战争之一”。他说，这场战争已致900多万人在境内流离失所，另有200万人逃往乍得、埃及和南苏丹等邻国。

加沙人可能越境由拉法进入埃及以躲避战火。联合国担心这会引发灾难性的难民危机。（路透社）

在加沙地带，以色列的轰炸和地面行动导致约170万人（为巴勒斯坦人口的近八成）在境内流离失所，其中许多人多次流离失所。

格兰迪警告，加沙人可能从南部边境城镇拉法（Rafah）越界进入埃及以躲避战火，他说：“加沙以外地区再次发生难民危机，在各个层面上都将是灾难性的，因为我们无法保证人们有朝一日能够返回加沙。”