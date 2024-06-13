美国人对利率和通胀之忧 达两年来最严重程度

信用调查公司TransUnion星期三（6月12日）发布的一项调查显示，美国人对通货膨胀和利率的担忧上升到了两年来的最高水平。

半数回应者说，利率位列他们最担心的三大财务问题之中，更有84%的人提到杂货和汽油等日用品价格上涨。住房成本也令调查参与者承压。尽管如此，稳定的就业和薪资增长令多数受访者对来年的财务状况感到乐观。

彭博社引述TransUnion高级副总裁查理·怀斯（Charlie Wise）在接受采访时的话说：“通胀率正在迅速放缓，但大家仍然发现物价比几年前贵得太多了。”

他说：“消费者通常不会区分通胀和物价。因此通胀仍然是一个越来越大的担忧。”

美国联邦储备委员会星期三结束为期两天的货币政策会议后，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25％至5.5％之间不变。因通胀仍顽固地高于目标水平。因此，即使信用良好的消费者也发现自己的银行贷款利率是几年前的两倍以上。

为了维持收支平衡，近六成受访者说他们过去三个月减少了外出就餐、旅行和娱乐等非必需支出。大约相同比例的人计划申请一张新的信用卡，是该季度调查开始以来最高的意向水平。事实上，官方数据也显示信用卡债务节节攀升。

这项调查在4月29日到5月8日期间进行，TransUnion访问了3000人。