G7发表联合声明 向中国发出迄今最严厉警告

七国集团（G7）领导人星期五（6月14日）晚发表联合声明，向中国发出迄今最为严厉的警告，指北京对莫斯科军事工业基础的支持，使俄罗斯能够维持在乌克兰的非法战争。

路透社报道，G7领导人在联合声明中说，他们决意让俄罗斯为入侵乌克兰付出更多代价，并承诺对帮助俄罗斯以欺诈手段，运输石油来规避石油贸易限制的实体实施制裁。

声明强调，G7不会试图伤害中国或阻碍中国经济发展，但将“继续采取行动以保护我们的企业免受不公平对待，创造公平的竞争环境，并为持续的伤害提供补救措施”。

G7还警告，将对协助俄罗斯获取用于乌克兰战争的武器的中国金融机构采取行动。

G7领导人也在声明中对亚太地区更广泛的安全表达严重关切，并以比去年日本G7峰会更强硬的措辞，表明反对中国在南中国海的军事化以及胁迫和恐吓活动。

另外，罗马教宗方济各星期五历史性地在G7峰会现身，谈到了人工智能（AI）的利弊。

87岁方济各坐轮椅到会场

87岁的方济各坐着轮椅来到会场，受到美国总统拜登和阿根廷总统米莱等领导人的热烈欢迎。

方济各说，围绕AI的一切令人喜忧参半，不可否认AI可以激发人们的兴趣并拓宽获取知识的渠道，但AI“也可能给发达国家和发展中国家之间、在主流社会阶层和受压迫社会阶层之间，带来更严重的不公正问题”。

担任本届G7峰会主办方的意大利总理梅洛尼邀请方济各、印度总理莫迪、约旦国王阿卜杜拉等其他国家元首出席G7峰会，以表明G7不是一个孤高冷漠、排外的富国俱乐部。