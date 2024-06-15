朔尔茨：普京和谈条件不会有效果

俄罗斯总统普京为俄乌停火开出条件，要求乌克兰撤出部分由俄军占领的四个东部地区。德国总理朔尔茨驳斥称，普京的提议不会在即将举行的瑞士和平会议上发挥作用。

彭博社报道，朔尔茨星期六（6月15日）在意大利参加七国集团（G7）领导人峰会期间告诉德国广播电视联合会（ARD）：“我们不需要任人主宰的和平，我们需要的是尊重乌克兰领土完整的公平公正与和平。”

朔尔茨指责普京假装对和谈持开放态度，试图削弱欧洲国家对乌克兰的支持。他说：“普京的提议主要是针对各国的国内公众。他很清楚有许多公民希望（事态）和平发展。这就是为什么他想掩盖自己是这场残酷战争的始作俑者这一事实。”

俄罗斯克里姆林宫同日晚些时候则回应说，西方国家对普京所提出新安全架构及俄乌和谈建议发表的所有评论，都是非建设性的。

普京星期五（14日）对外交部官员发表电视讲话时说，乌克兰军队应撤出顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区，换取俄罗斯军队停火。他还要求，乌克兰必须放弃加入北约。

乌克兰拒绝了普京的要求，认为他在操纵乌克兰。自2022年2月战争爆发以来，乌克兰也一直拒绝用领土作为和谈筹码。

围绕乌克兰和平问题的国际峰会星期六即将在瑞士召开，预计约90个国家将与会。

应乌克兰要求，主办方瑞士没有邀请俄罗斯参加。中国和巴西的领导人也不出席会谈，因为他们认为俄乌双方都应坐在谈判桌前，为和平进程做出有意义的努力。