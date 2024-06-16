泽连斯基：若峰会达成和平协议 将传达给俄方

乌克兰总统泽连斯基在和平峰会上表态称，一旦达成国际社会认可的和平协议，基辅将把相关协议提交给莫斯科。

法新社报道，泽连斯基星期六（6月15日）在瑞士出席首届和平峰会时称：“我们必须共同决定公正和平对世界意味着什么，以及如何持久地实现这一和平。然后我们将把这一决定传达给俄罗斯代表，以便在第二次和平峰会上确定，战争能真正结束。”

泽连斯基并未表明，是否将与俄总统普京直接进行会谈。

德国总理朔尔茨、法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩等领导人，纷纷表示须建立可持续和平。

朔尔茨警告，如果没有“认真谈判并制定持久和平路线图的停火（协议）”，就“只会将俄罗斯非法掠夺土地的行为合法化”。马克龙称：“我们所有人都致力于建立可持续的和平……这样的和平不可能是乌克兰的投降。”

同日，白宫国家安全顾问沙利文就普京日前提出停火条件回应称，这是一个“完全荒谬的愿景”。沙利文还告诉记者，中国缺席和平峰会或是因为俄罗斯“恳求”中方不要参加。

美国副总统哈里斯则说：“他（普京）不是在呼吁（基辅）谈判，而是在呼吁投降。”

并未受邀出席和平峰会的普京在峰会召开前夕，对俄乌停火开出条件，要乌克兰放弃加入北约，同时交出俄方宣称拥有主权的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个州。这立即引起乌克兰和西方国家的抨击。