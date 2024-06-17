北约成员国讨论将更多核武器置于待命状态

面对俄罗斯和中国日益增长的威胁，北约成员国正在讨论将仓库中的更多核武器置于待命状态。

路透社报道，北约秘书长斯托尔滕贝格星期一（6月17日）告诉英国《每日电讯报》，北约成员国之间进行了实时磋商，讨论以北约核武库的透明度作为威慑手段。

斯托尔滕贝格说：“我不会透露应该有多少枚核弹头处于备战状态，哪些核弹头应该存放在仓库里，但我们需要就这些问题进行磋商。这就是我们正在讨论的问题。”

他说：“保持透明可以发出一个直接信号，这个信号就是，我们当然是一个核联盟。”

斯托尔滕贝格说：“北约的目标当然是建立一个没有核武器的世界，但只要核武器还存在，我们就继续是一个核联盟，因为在俄罗斯、中国、朝鲜拥有核武器的世界里，如果北约没有核武器，那将会是一个更加危险的世界。”

斯托尔滕贝格上周强调，核武器是北约的“最终安全保障”与维护和平的手段。

俄罗斯总统普京已多次警告，俄罗斯可能会在极端情况下使用核武器以保卫自己。俄方指责美国与它的欧洲盟友向乌克兰提供价值数十亿美元的武器，将世界推向核对抗的边缘，称其中一些武器正在用于袭击俄罗斯领土。

北约在协调西方向乌克兰提供武器方面现在扮演更重大的角色，但北约领导层很少公开谈及核武器，尽管美国已在欧洲多处地点部署核弹头是众所周知的事。