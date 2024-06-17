罗马尼亚三球奏凯 乌克兰遭遇心碎开局

赛前说好要在本届欧锦赛为深陷战乱中的同胞带来微笑的乌克兰，本地时间星期一（6月17日）晚却在他们的首场小组赛以0比3惨败给罗马尼亚，让球迷心碎一地。

尽管乌克兰在这场欧锦赛E组首轮小组赛，一开场就展开积极攻势，并控制了比赛节奏，但他们得势不得分，甚至因为一次防守失误，在上半场落后一球。

在刚结束的赛季助西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）夺得联赛、欧冠与西班牙杯三冠的乌克兰门将卢宁（Lunin）在第29分钟大脚开球时，不慎将球误传给罗马尼亚球员丹尼斯·曼（Dennis Man）。后者随后横传队长斯坦丘（Stanciu），而这名31岁的罗马尼亚队长也不负众望，以一记重炮轰破乌克兰的龙门。

但令人万万想不到的是，乌克兰在下半场开赛不久竟再失两球。罗马尼亚在第53分钟利用了一次犀利的反击战，由马林（Marin）攻入球队的第二个进球。卢宁虽扑对了方向，皮球却从他身下的空档溜进网中。

在第57分钟，丹尼斯·曼再度扮演助攻者的角色，他在突入禁区后传中，让跟进的德勒古什（Dragus）得以轻松推射破门，将比分改写为3比0。

乌克兰试图力挽狂澜，但始终无法撕开罗马尼亚严密的防线，只能黯然接受0比3的残酷开局。