普京解除四名副防长职务 任命一亲戚填补空缺

俄罗斯总统普京罢免四名国防部副部长，并任命自己的亲属填补其中一个空缺。

路透社报道，普京星期一（6月17日）签署总统令，解除潘科夫（Nikolai Pankov）、察里科夫（Ruslan Tsalikov）、舍夫左娃（Tatiana Shevtsova）和波波夫（Pavel Popov）四人的国防部副部长职位，并任命安娜·齐维列娃（Anna Tsivileva）为国防部副部长。俄罗斯媒体称，齐维列娃是普京表妹的女儿。

据报道，齐维列娃是俄罗斯著名煤矿公司科尔马尔煤炭集团（JSC Kolmar Group）的总裁；今年4月，普京任命齐维列娃担任“祖国保卫者”基金会主席。齐维列娃的丈夫谢尔盖（Sergey Tsivilev）是克雷莫沃州前州长，现任俄罗斯能源部长。

此外，俄罗斯财政部副部长戈尔宁（Leonid Gornin）将担任国防部第一副部长。前总理弗拉德科夫的儿子帕维尔（Pavel Fradkov）获任国防部副部长。

今年5月，普京在俄乌战争爆发两年多后突然撤掉在任超过10年的国防部长绍伊古，将他任命为俄罗斯联邦安全会议秘书；原第一副总理别洛乌索夫出任新防长。

克里姆林宫当时解释称，更换防长是因为国防部必须勇于创新，而确保国防支出符合国家整体利益至关重要。