北约秘书长称中国应为支持俄战争付出代价

北约秘书长斯托尔滕贝格说，如果中国不改变其行事方式，就得为它支持俄罗斯在乌克兰的战争承担后果。

斯托尔滕贝格在华盛顿访问期间接受了英国广播公司（BBC）的专访，他在访问中指北京“试图两面讨好”，一方面支持俄罗斯在乌克兰的战争，另一方面却又尝试与欧盟国家维系关系。

斯托尔滕贝格说：“从长远来看，这是行不通的。”

当被问及北约成员国可以如何应对中国对俄罗斯的支持时，他说，北约成员国“一直在持续讨论”可能的制裁行动。

斯托尔滕贝格称，中国与俄方“分享了很多技术例如微电子技术，这些技术对俄罗斯制造导弹和用于对付乌克兰的武器至关重要”。

他说：“如果中国不改变它的行为，到了某个阶段，我们应该考虑让它付出某种经济代价。”美国5月宣布了针对约20家设在中国内地和香港的公司的限制措施。

斯托尔滕贝格也在BBC的访问中谈到核武器和国防开支等广泛课题。

中国为它与俄罗斯的业务活动辩护，称没有向俄出售致命武器，并“依法谨慎处理军民两用材料的出口”。

刚在5月访问北京的俄罗斯总统普京，6月18日及19日到朝鲜访问。这是普京24年前首次访问朝鲜后，第二次踏足朝鲜。这也是普京于去年9月在俄罗斯远东地区与朝鲜领导人金正恩会晤，再次与金正恩见面。