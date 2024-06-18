普京：俄朝将构建不受西方控制的结算体系

俄罗斯总统普京在访朝前夕表明，俄朝将发展能摆脱西方控制的贸易和结算体系，共同对抗单方面的非法限制措施。

韩联社引述朝中社星期二（6月18日）报道，普京当天在朝鲜《劳动新闻》发表题为《俄罗斯与朝鲜民主主义人民共和国：延续连带的友谊与合作传统》的署名文章，并在文中写道，俄朝将共同致力于提升双边合作至更高水平。

分析认为，该声明旨在确保俄朝两国能在受国际金融体制制裁的情况下，摆脱以美国为中心的国际金融体系和基准货币美元所带来的影响，并建立自主的贸易与结算系统。

普京强调今后将持续支持朝鲜，并重申愿加强俄朝密切合作，促进国际关系朝向更加民主和稳定的方向发展。为此，双方计划在欧亚大陆构建平等且不可分割的安全结构；推动基于人道主义的合作发展；促进朝俄高等教育机构之间的科研活动；加强双边旅游、文化和教育交流，以及青年和体育交流。

分析认为，上述内容有望被列入普京和朝鲜国领导人金正恩即将签署的《全面战略伙伴关系协定》。俄总统助理乌沙科夫此前称，普京与金正恩或在平壤签署一项全面战略伙伴协议。

普京将于星期二晚间抵达平壤，对朝鲜展开为期两天的国事访问。这是普京时隔24年再次到朝鲜，也是金正恩时代以来的第一次俄罗斯元首来访，引起各方高度关注。