金正恩普京举行大范围会谈 金正恩重申对俄战争支持

朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京星期三（6月19日）在平壤锦绣山迎宾馆举行大范围会谈。

韩联社引述塔斯社称，金正恩和普京会谈后举行大范围会谈。朝方与会者包括总理金德训、外交部长崔善姬、劳动党中央军事委员会副委员长朴正天、党组织书记赵甬元、党中央委员会国际部部长金成男、外交部负责俄罗斯事务副相任天一；俄方代表包括第一副总理曼图罗夫、分管能源部门的副总理诺瓦克、国防部长别洛乌索夫、外交部长拉夫罗夫等人。

普京星期三凌晨2时许飞抵平壤，这是普京时隔24年第二次访问朝鲜。在会谈前，金正恩和普京共同出席了在金日成广场举行的欢迎仪式。

在举行会谈前，金正恩（右一）和普京（右二）共同出席了在金日成广场举行的欢迎仪式。（路透社）

普京赞赏朝鲜支持 金正恩支持俄对乌战争

俄新社引述普京在会谈开始时的话说：“我们高度赞赏你们对俄罗斯政策的一贯和坚定支持，包括对有关乌克兰的政策的支持。”他说，莫斯科正在与美国及其盟友的霸权主义和帝国主义政策作斗争。

金正恩说，朝俄关系正进入“新的繁荣时期”。

“如今的世界局势更加复杂和变动频繁。在这种情况下，我们打算进一步加强与俄罗斯和俄罗斯领导人的战略沟通。”

金正恩说，朝鲜“全力支持和声援俄罗斯政府、军队和人民在乌克兰开展特殊军事行动，以保护主权、安全利益和领土完整”。

朝中社称，两国的伙伴关系是“加速建立新多极世界的引擎”，普京的访问表明两国友谊和团结的不可战胜性和持久性。

俄罗斯国际文传电讯社引述普京外交政策顾问乌沙科夫的话称，星期三的议程包括一场盛大的音乐会、国宴招待会、仪仗队、文件签署和一份媒体声明。