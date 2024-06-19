普京：俄朝新条约包含共同防御条款 不排除军事合作

俄罗斯总统普京说，俄朝领导人星期三（6月19日）签署的战略伙伴关系条约包括一项共同防御条款，根据该条款，两国同意帮助对方抵御外部侵略。

综合路透社和法新社报道，普京说：“今天签署的全面伙伴关系条约除了其他事项外，还规定在本条约一方受到侵略时，双方将相互援助。”

普京提请大家注意美国和其他北约国家的声明，这些国家已同意让乌克兰使用西方提供的武器打击俄罗斯境内的目标。

“这不仅仅是声明，它已经发生了，所有这些都严重违反了西方国家在各种国际义务框架内承担的限制。”

普京说，俄罗斯“不排除与朝鲜就今天签署的条约开展军事技术合作”。他也呼吁联合国重新审查对朝鲜的制裁。

普京说：“俄罗斯和朝鲜奉行独立外交政策，不容忍敲诈勒索和专制的言辞。我们将继续抵制制裁扼杀的做法，西方国家已经习惯使用这种手段来维护其在政治、经济和其他领域的霸权。”

朝鲜领导人金正恩称普京是“朝鲜人民最亲密的朋友”。他说，该协议将扩大政治、经济和防御领域的合作，并称其本质上是“爱好和平与防御性的”。

金正恩说：“我们两国关系已提升到更高的‘联盟’水平。”

首尔梨花大学教授伊斯利告诉法新社，本周的访问是普京感谢朝鲜“充当‘独裁武器库’，支持他非法入侵乌克兰”的一种方式。

首尔国家安全战略研究所高级研究员金成培告诉法新社，普京此行是俄罗斯确保东北亚“战略空间”以对抗美国在该地区影响力的努力的一部分，普京随后访问越南进一步证明了这一意图。