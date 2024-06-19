俄罗斯：有足够西方资产报复G7扣押俄资产

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃星期三（6月19日）说，俄罗斯境内拥有“大量”西方资产和财产，如果西方扣押俄罗斯资产收入，西方资产可能成为莫斯科报复的目标。

路透社报道，七国集团（G7）领导人上周在意大利峰会上同意利用冻结在西方的俄罗斯资产的利息向乌克兰提供500亿美元（约675亿新元）贷款。

俄罗斯说，这一行动是非法的，将通过破坏全球金融体系的信心来反击西方。

“我国拥有大量受俄罗斯管辖的西方资金和财产，所有这些都可能受到俄罗斯报复政策和报复行动的影响。”

“当然，没有人会向你透露这些报复行动的性质。但我们有很多政治和经济对策。”

经济学家、律师和专家说，俄罗斯最有可能采取的行动之一是没收外国投资者目前存放在特殊“C 类”账户中的金融资产和证券。

由于莫斯科在乌克兰的战争而受到制裁，俄罗斯约2600亿欧元（约3773亿新元）的资产已被冻结。

欧盟官员上周告诉路透社，欧盟可能会向乌克兰提供500亿美元贷款中的一半。然而，意大利总理梅洛尼后来说，这笔钱将来自美国、加拿大、英国，可能还有日本，欧盟国家目前不会直接参与。

扎哈罗娃说，俄罗斯已经收到一些七国集团国家的“直接信号”，他们不会参与此类行动​​，“因为他们知道代价将极其惨痛”。她没有指出这些国家的名字，也没有提供进一步的细节来证实这一说法。