普京抵越南访问 赞扬越南的乌克兰问题立场

俄罗斯总统普京星期四（6月20日）抵达越南进行国事访问，旨在加深莫斯科与河内之间的关系。

法新社报道，普京在结束备受瞩目的朝鲜之行后，率领俄罗斯高级部长和商界人士组成的庞大代表团抵达越南。

越南报章《人民》（Nhan Dan）星期三（19日）刊登普京评论文章，普京在文中称赞越南在乌克兰战争问题上采取了“平衡”立场，支持“务实解决乌克兰危机”，并列举了两国在支付与能源合作以及和贸易方面的进展。

路透社报道，越南在与世界主要大国的关系中奉行中立外交政策，没有谴责俄罗斯袭击乌克兰，西方国家认为这一立场过于接近克里姆林宫。

普京定星期四与越南领导人会面。这是俄罗斯领导人自2017年出席亚太经济合作组织（APEC）峰会以来首次访问越南。他说，俄罗斯和越南也“对亚太地区局势有着类似的评估”。

越南对南中国海的立场与中国不同，中国声称这条战略水道几乎完全属于自己，包括越南专属经济区的天然气和油田，俄罗斯公司在那里开采石油和天然气。

普京指出，能源是“双边合作中具有战略重要性的领域”，并提到了俄越在南中国海和俄罗斯北部的化石燃料合资企业。

他指出，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）也在越南经营天然气田。普京说，俄罗斯天然气生产商Novatek“计划在越南启动液化天然气（LNG）项目”，但没有详细说明。

他还提到了一项倡议，即在俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）的支持下“在越南建立核科学技术中心”。

大约10年前，越南暂停了一项发展核电站的计划，目前尚不清楚它是否打算重新考虑这一立场。据知情人士透露，韩国和加拿大等国已向越南提出了核能选择。

越南历来是俄罗斯武器的一大进口国。

普京指越南与俄罗斯在金融和贸易方面取得进展。图为越南位于平定省的归仁港（Quy Nhon）。（法新社）

普京还称赞了两国在金融和贸易方面的进展。

官员们说，西方对俄罗斯银行的制裁使两国之间的付款结算变得复杂，这一问题长期以来一直是双边会谈的重点。

普京指出，今年第一季度，卢布和越南盾的交易占双边贸易支付的60％，比去年的40％以上来得高。

普京写道：“越南-俄罗斯合资银行在确保可靠的金融交易方面发挥着重要作用。”他指的是2006年在河内成立的一家银行。

他还指出，双边贸易正在增长。

然而，越南与俄罗斯的贸易仍然有限，美国和中国是河内的主要贸易伙伴。