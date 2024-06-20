俄罗斯空袭破坏乌克兰多地能源基础设施

俄罗斯无人机和导弹袭击乌克兰多地的能源基础设施，乌克兰能源部星期四（6月20日）称，袭击造成一家能源设施的三名工人受伤，部分地区断电。

这是乌克兰民用能源系统遭受的最新一次重大袭击。乌克兰最大的私营能源公司（DTEK）说，它的一家火力发电厂也遭到严重损坏。

路透社报道，乌克兰政府说，今年春天俄罗斯无人机和导弹袭击乌克兰能源基础设施，导致乌克兰丧失一半的发电能力，多地轮流停电。

乌克兰空军说，在星期四的袭击中，俄罗斯向乌克兰10个地区发射了九枚导弹和27架无人机，空军击落其中五枚导弹和全部的无人机。这些袭击的目标多在乌克兰东部，特别是第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州长说，空军在这个地区击落了五架无人机和四枚导弹。他说，袭击造成三人受伤，七栋房屋受损。

基辅军事管理局局长谢尔盖·波普科说，乌克兰防空部队击落了所有接近首都的空中武器，该市没有出现任何损坏或人员伤亡报告。

防空部队还在​​文尼察（Vinnytsia）中部地区击落了四架无人机，碎片损坏了一个关键基础设施。

法新社引述乌克兰国家电网运营商Ukrenergo星期四的声明说，前一天晚上发生了“对民用能源基础设施的大规模袭击……文尼察、第聂伯罗彼得罗夫斯克、顿涅茨克（Donetsk）、基辅地区的设施设备遭到破坏”。它补充道，受损程度仍在确定。

乌克兰总统泽连斯基指出，与一年前相比，此次袭击使国家发电能力减半，他敦促盟友提供更多防空系统保护重要基础设施。