欧盟批准新一轮对俄制裁并加强执行力度

欧盟批准针对俄罗斯的新一轮制裁，将范围扩大到俄罗斯的伙伴网络，以加强制裁的执行力度，打击俄罗斯的收入。

彭报社报道，这些措施针对的是俄罗斯的影子油轮船队、液化天然气转运，以及包括中国在内的第三方公司，这些公司一直在帮助俄罗斯规避早前的贸易限制。

这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧盟第14次针对俄罗斯采取制裁，包括禁止通过欧盟向第三国转运俄罗斯液化天然气、禁止转运服务以及船对船和船对岸转运、禁止向俄罗斯新液化天然气项目提供投资、服务和货物、禁止在俄境外运营的欧盟公司直接连接到俄央行的货币系统、禁止与利用货币系统规避制裁的上市公司进行交易、禁止欧盟运营商与支持武器制造有关的上市银行进行交易。

另外，欧盟限制与中国、土耳其和印度等数十家新上市公司的贸易，并限制政党、智库和媒体接受俄罗斯资金来源。

欧盟也对更多可作为军事用途的化学品、锰矿石、塑料、电子产品和挖掘机械实施出口管制，并限制氦气进口。

此外，欧盟对现有的空中和公路运输限制采取更严格的措施，并对俄罗斯在欧盟的知识产权注册，以及可能被俄罗斯掠夺的乌克兰文化产品的进口实施新管制。

这一揽子计划需要得到成员国的正式通过才能生效，过程中有可能发生变化。