因俄朝加强战略合作 韩国或改政策向乌克兰提供致命武器

在俄罗斯和朝鲜达成新的军事协议后，韩国正在考虑是否不再施行禁止向乌克兰提供致命武器的政策，如果做出这一决定，韩国的大量火炮将运往基辅。

韩国总统府国家安保室室长张浩镇（Chang Ho-jin）星期四（6月20日）在新闻发布会上说，韩国将重新考虑禁止向乌克兰等国出口致命武器的政策。他对俄罗斯和朝鲜之间达成的契约表达了重大关切，韩国认为此举违反了联合国安理会的决议。

彭博社引述他说，俄罗斯损害韩国安全的行为将不可避免地对韩国与俄罗斯的关系构成负面影响。按照韩国政府的政策，不得向战争中国家提供致命武器。

张浩镇告诉韩国联合通讯社：“我们计划重新考虑向乌克兰提供武器支持的问题。”

去年，克里姆林宫称，如果韩国向乌克兰供应武器，就将成为冲突的参与方。俄罗斯前总统梅德韦杰夫暗示，俄罗斯可能会通过向朝鲜出售先进武器来做出回应。

韩国与朝鲜的炮兵部队规模位居全球前列，彼此在分割两国的非军事区各地以数千门大口径火炮瞄准对方。朝鲜拥有可与俄罗斯在乌克兰前线部署的苏联时代火炮替换使用的炮弹。武器专家称，韩国的155毫米口径炮弹则是北大西洋公约组织（NATO）国家向乌克兰供应的标准炮弹。

美国、韩国和日本指责金正恩政权向俄罗斯提供军火和弹道导弹，助它打击乌克兰。韩国国防部长申源湜上周接受彭博采访时称，朝鲜已向俄罗斯运送了可装载近500万枚炮弹的集装箱。

申源湜说，作为对这些弹药的回报，俄罗斯除了向朝鲜出售坦克和飞机等常规武器外，还协助朝鲜部署了一系列间谍卫星。虽然有充足的证据显示俄罗斯与朝鲜之间存在武器转让，但两国均矢口否认。