澳大利亚寻求与中国进行国防部长对话 减少军事误判

澳大利亚国防部长马勒斯说，澳大利亚希望与中国国防部长重启年度对话，以减少两军之间的误解，并于本周向到访的中国总理李强提出了此事。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期一（6月17日）在堪培拉会见李强后说，两国将采取措施改善军事沟通以避免发生事故，但没有透露细节。

路透社报道，马勒斯（Richard Marles）星期五（21日）在接受电台采访时说，澳方希望恢复两国防长的年度会议。他说，尽管一些防务对话在关系冻结多年后重新启动，但仍达不到十年前的水平，当时防务首脑定期会面。他说：“本周我们与李强总理的会面对于推进这一目标非常重要。”

他在接受澳大利亚广播公司 (ABC) 电台采访时说：“它并不能解决我们之间可能存在的根本问题，但它能加深我们在某些情况下对彼此行动的理解。”可以“避免不必要的局势升级”。

中国总理李强（左）与澳大利亚总理阿尔巴尼斯6月17日在堪培拉议会大厦致词。（路透社）

上个月，一架中国空军飞机在黄海上空国际空域的一架澳大利亚国防直升机附近投掷照明弹，澳方称此举危险。中方说，这是警告对方不要接近中国领空。去年11月，澳方指一艘中国海军舰艇在日本海域使用声纳，造成部分潜水员受伤。

中共中央对外联络部部长刘建超在11月访问澳大利亚时说，澳大利亚海军在南中国海和东海的行动似乎是为了遏制中国，澳方否定此说。

澳大利亚三分之二的贸易经过南中国海进行，它还与菲律宾、日本和美国举行军事演习。