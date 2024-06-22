俄罗斯空袭破坏乌克兰电力设施 致能源厂工人受伤

俄罗斯对乌克兰发动新一轮导弹和无人机袭击，破坏了乌克兰东南部和西部的能源设施，造成至少两名能源工人受伤。

路透社引述乌克兰空军说，俄罗斯星期六（6月22日）的袭击为本周第二次大规模袭击，防空部队击落了俄罗斯发射的16枚导弹中的12枚和所有13架无人机。乌克兰各地区的空中警报持续了数小时。

国家电网运营商Ukrenergo说，它位于东南部扎波罗热地区（Zaporizhzhia）和西部利沃夫地区（Lviv）的设施在袭击中受损。扎波罗热的两名能源工人受伤，送往医院治疗。

扎波罗热州州长伊万·费多罗夫（Ivan Fedorov）说，一个能源基础设施起火，损失评估还正在进行，维修队和应急工作人员正在处理这次袭击。

费多罗夫通过社交应用程序Telegram发消息时说：“我们肯定敌人不会罢休。乌克兰需要防空系统。”

莫斯科声称，它攻击乌克兰的能源基础设施是对乌克兰无人机袭击俄罗斯领土进行报复。

俄罗斯6月19日对乌克兰利沃夫地区的袭击导致好些建筑物损毁。（路透社）

利沃夫州州长马克西姆·科兹茨基（Maksym Kozytskyi ）说，67名消防员和12辆特种车辆参与了乌克兰与波兰边境地区火灾的扑灭工作。他说，利沃夫地区没有人员伤亡。

自3月以来，俄罗斯军队加强了对乌克兰电力系统的轰炸，导致乌克兰失去约一半的发电能力，引发严重的电力危机。在夏季高温中，各城市面临经规划的断电，乌克兰从欧洲邻国进口的电力达到创纪录水平