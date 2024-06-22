为维护网络安全 美制裁俄卡巴斯基实验室12名主管

美国政府宣布禁止俄罗斯卡巴斯基实验室防毒软件在美销售后，再以构成网络安全风险为由，对这家公司的12名高层主管实施制裁。

美国财政部次长尼尔森（Brian Nelson）星期五（6月21日）发布的声明说：“美国对卡巴斯基实验室（AO Kaspersky Lab）领导阶层的行动，凸显了我们致力于确保网络领域的完整性，并保护我们的公民免受恶意网络威胁的承诺。”

路透社报道，制裁对象包括业务发展长、营运长、法务长、企业沟通长等人。制裁措施禁止美国公司或公民与受制裁的高管进行交易或金融往来，并冻结他们在美国持有的资产。

卡巴斯基发言人指美国此举“毫无道理和根据”，并说此举不会影响公司的“韧性”，因为它不针对母公司、子公司或其首席执行官尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）。

这家公司否认与任何政府有任何关系，也否认它与官员及俄罗斯军方或情报单位挂钩。

美国财政部此举表明，政府试图消除俄罗斯借卡巴斯基软件发动网络攻击风险，在美国对俄制裁措施所剩无几之际，持续对莫斯科施压。

此前，美国于星期四（20日）宣布了一项前所未有的禁令，把卡巴斯基产品列入美国商务部贸易限制名单，从9月29日起禁止软件在美国销售、转售和更新。

AO卡巴斯基是卡巴斯基实验室的两个俄罗斯部门之一。美国指它涉嫌与俄罗斯军事情报部门合作，支持莫斯科的网络情报目标。美国指其软件对电脑系统的特权访问，可能使它能够从美国电脑中窃取敏感信息，并且能够安装恶意软件。