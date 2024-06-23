俄官员警告：若威胁增多 俄将缩短使用核武决策时间

俄罗斯国家杜马国防委员会主席卡尔塔波洛夫说，如果俄罗斯认为所受到的威胁有所增加，可以缩短使用核武器的决策时间。

俄罗斯卫星通讯社星期天（6月23日）报道，卡尔塔波洛夫说，如果俄罗斯面临的挑战和威胁增加，俄罗斯的《俄联邦核威慑国家政策基本原则》可能会发生变化，就使用核武器做出决定的时间可能会改变。

“一切都将取决于军事政治局势的变化，该原则反映了我们对围绕我国发生的事情的反应，如果我们看到挑战和威胁增加，我们可以就其中有关使用核武器的时间、做出使用核武器决定的时间进行某些修改。当然，现在具体讨论这一点还为时过早。”

俄罗斯2020年推出《俄联邦核威慑国家政策基本原则》，规定总统动用核武器的因素，包括对核武器或其他大规模武器的攻击作出回应，以及“当国家生存受到威胁的时候”。

俄罗斯和美国是最大的核大国，拥有全球约88%的核武器。

普京6月7日在出席圣彼得堡国际经济论坛全会时也说，俄罗斯无须动用核武器就可以战胜乌克兰。这是克里姆林宫暗示俄乌战争不会升级为核战争的最强烈信号。

不过，普京不排除改变《俄联邦核威慑国家政策基本原则》的可能性。这被认为是普京安抚俄罗斯强硬派的手法。强硬派认为，普京应该能够在核升级问题上更迅速地采取行动，并降低使用核武器的门槛。