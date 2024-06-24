法极右党魁：若胜选 不会向乌派兵

法国极右翼政党国民联盟党魁誓言警惕俄罗斯的任何威胁，并表明如果国民联盟赢得选举，将不会向乌克兰派遣军队。

法新社报道，国民联盟党魁巴尔德拉（Jordan Bardella）星期一（6月24日）在阐述自己的政策纲领时说，他赞成继续向乌克兰提供后勤支持和防御设备。但他反对向乌克兰派遣法国军队或部署远程导弹。

他表明，这些举措是非常明确的红线，将为法国在面对核大国俄罗斯时进行干涉和升级局势创造条件。

自俄乌战争爆发以来，法国是乌克兰的主要西方支持者之一。今年2月，法国总统巴克龙称不排除向乌克拉部署军队的可能性，这番言论引发欧洲盟国的震惊和反对。

巴尔德拉警告不要与俄罗斯摊牌的同时也说，面对俄罗斯干预法国事务的企图，国民联盟将保持高度警惕。他说：“我认为俄罗斯对于法国和欧洲都是一个多层面的威胁。”

此外，巴尔德拉还表明，国民联盟已经准备好执政。他承诺遏制移民，并解决生活成本问题。

本月初的欧洲议会选举中，国民联盟大败马克龙所在的亲欧复兴党。马克龙随后宣布解散议会，并提前召开立法选举。第一轮选举将于星期天（30日）举行，而目前的民调显示，国民联盟仍保持领先地位。

巴尔德拉说，长达七年的“马克龙主义”削弱了法国。他誓言提高购买力、恢复秩序，并修改法律，使被定罪的外国人更容易被驱逐出境。

他也重申收紧边境的计划，并将加大在法国本土出生的外国人获得公民身份的难度。“在这个问题上，法国人已经有30年没有得到倾听了。”