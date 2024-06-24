印尼国家数据中心遭网侵 黑客勒索800万美金

印度尼西亚官员说，印尼国家数据中心遭到网络攻击，数百个政府办公室受到影响。

法新社报道，印尼通讯部高级官员旁格拉潘（Semuel Abrijani Pangerapan）星期一（6月24日）说，黑客近日入侵了印尼国家数据中心，影响了国家和地方层面的210个机构。首都主要机场出现延误，黑客索要800万美元（约1081万新元）赎金。

上周，雅加达苏加诺-哈达国际机场系统在遭受攻击后瘫痪，导致入境口排起长队。旁格拉潘说，入境服务已于星期一上午恢复正常，目前正在努力恢复其他受影响的业务。

他说，黑客此次攻击使用的是俄罗斯勒索软件公司LockBit开发的“大脑密码”（Brain Cipher）软件。该软件通过加密，使政府数据无法访问。印尼当局仍在调查这个软件。

据报道，LockBit及其附属公司此前曾攻击政府、大型公司、学校和医院等目标，造成数十亿美元的损失，并勒索了数千万赎金。

美国、英国和澳大利亚5月公布了对LockBit领导人的制裁措施。英国政府称，去年全球四分之一的勒索软件攻击都是该组织所为，LockBit从全球成千上万的受害者那里勒索了超过10亿美元。

根据欧盟执法机构欧洲刑警组织（Europol）的数据，受LockBit攻击最多的五个国家分别是美国、英国、法国、德国和中国。