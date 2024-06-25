特朗普顾问提俄乌战争和平计划 俄称必须反映现实

美国前总统特朗普的两名关键顾问提出一项结束俄乌战争的和平计划，俄罗斯表明任何和平计划都必须反映现实，但俄罗斯总统普京愿意进行谈判。

路透社报道，特朗普的国家安全顾问之一、退役中将凯洛格受访时说，如果特朗普赢得大选，让俄罗斯和乌克兰迅速坐上谈判桌是至关重要的。

他说，该计划提及若乌克兰进入和平谈判，就会得到更多的美国武器；美国将同时警告俄罗斯，任何拒绝谈判的行为，将导致美国增加对乌克兰的支持。

根据凯洛格和弗莱茨起草的计划，在和平谈判期间，将根据当前的战线停火。两人曾在特朗普2017年至2021年总统任期内，担任国家安全委员会的参谋长。

弗莱茨说，他们已经向特朗普提出他们的战略，特朗普也做出积极的回应。“我并不是说他同意，或同意计划里的每一个字，但我们很高兴得到反馈。”

然而，特朗普发言人说，只有特朗普或竞选团队授权成员的声明，才应被视为官方声明。

凯洛格和弗莱茨概述的战略是特朗普团队迄今为止最详细的计划，特朗普曾说若他在11月5日选举中击败美国总统拜登，他可以迅速解决乌克兰战争，但他没有提出具体细节。

该提议将标志着美国对战争立场的重大转变，并将面临欧洲盟友和特朗普自己的共和党内部的反对。

克里姆林宫发言人佩斯科夫对此回应说，未来特朗普政府提出的任何和平计划，都必须反映现实，但普京愿意进行谈判。“任何计划的价值都在于细微差别，并考虑到当前的实际情况。普京总统一再表明，俄罗斯一直并将继续愿意进行谈判。”

乌克兰外交部没有做出回应。