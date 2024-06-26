俄美防长通话 就乌克兰局势交锋

美国和俄罗斯国防部长星期二（6月25日）进行了一年多以来的首次电话通话，双方对通话内容的描述大相径庭。

路透社报道，五角大楼说，美国国防部长奥斯汀和俄罗斯国防部长别洛乌索夫讨论了开放沟通渠道的重要性。

五角大楼发言人帕特里克·赖德告诉记者，奥斯汀发起了这次通话，这是两国防长自2023年3月以来的第一次通话。

乌克兰与俄罗斯的战争已持续28个月。俄罗斯国防部说，别洛乌索夫警告奥斯汀，美国继续向乌克兰提供武器存在危险。

俄国防部通过社交应用程式Telegram发表声明称：“别洛乌索夫指出，美国继续向乌克兰武装部队提供武器可能会进一步加剧局势。”

乌克兰总统泽连斯基（右）于6月2日在新加坡香格里拉对话会前与美国国防部长奥斯汀握手。（法新社）

俄罗斯入侵乌克兰、吞并乌克兰四个地区并缓慢推进乌克兰东部，导致莫斯科与华盛顿的关系跌至1962年古巴导弹危机以来的最低水平。

莫斯科上周末说，乌克兰军队使用五枚美国提供的导弹，袭击俄罗斯吞并的克里米亚半岛，造成四人死亡，美国必须对此袭击负责。

随着美国国会批准610亿美元（824.90亿新元）的援助计划，美国于4月恢复向乌克兰提供武器。美国表明，它支持乌克兰的要求，即俄罗斯军队撤出乌克兰并恢复苏联瓦解后的边界。

在奥斯汀与俄罗斯前国防部长绍伊古的最后一次通话中，奥斯汀指出，俄罗斯战斗机飞行员的危险行为导致一架美国无人机在乌克兰附近的黑海坠毁。