黑客攻击印尼国家数据库 逾40政府机构受影响

一名印度尼西亚通信部官员说，包括移民部在内的40多家政府机构的数据受黑客攻击国家数据库影响，这是印尼在近年经历的最严重黑客攻击事件之一。

路透社报道，印尼通信部官员乌斯曼 （Usman Kansong）星期三（6月26日） 说，包括主要部委在内的44个政府机构成为黑客攻击的目标。他说，包括移民局和协调投资部在内的五个机构的数据已恢复正常，当局还在努力恢复其他39处机构的数据，“我们预计18个政府机构的数据将在本月底前恢复”。

6月24日，印尼通讯部高级官员旁格拉潘（Semuel Abrijani Pangerapan）说，黑客近日入侵印尼国家数据中心，影响国家和地方层面的210个机构。首都主要机场出现延误，黑客索要800万美元（约1081万新元）赎金。

据悉，黑客使用俄罗斯勒索软件公司LockBit开发的“大脑密码”（Brain Cipher）软件展开网络攻击；该软件通过加密，使政府数据无法访问。

印尼电信公司（Telkom Indonesia）董事哈兰（Herlan Wijanarko）星期三向印尼民众保证，他们的数据会是安全的。“我们已经将系统隔离在国家数据中心，因此没有人可以进入，我们还切断外部访问。”

Telkom在印尼运营两个主要数据中心，一个位于首都雅加达，另一个位于泗水。印尼政府机构依赖Telkom运营的两家数据中心存储数据。此次是泗水数据中心遭遇攻击。