政治观察员认为特朗普在首场辩论占上风

美国2024年总统选举首场电视辩论于星期四（6月27日）晚落幕。

《纽约时报》报道，寻求连任的美国总统拜登和寻求重返白宫的前任总统特朗普辩论，一直从政策辩论转移到个人行为的来回反击。

特朗普不断攻击拜登的失误，而拜登指责特朗普犯有罪行。

特朗普几乎没有回应气候变化的提问，重点就经济和移民问题向拜登火力全开。拜登痛批特朗普“没有为环境保护做任何事情”。

拜登在辩论刚开始时显得气势不足，声音沙哑且小声，MSNBC说拜登感冒，但不是感染冠病。

另据英国广播公司（BBC）报道，共和党和民主党的政治观察员认为，特朗普在这场辩论胜出。

前民主党女议员墨菲（Stephanie Murphy）告诉BBC，拜登确实在某些时候显露出他年事已高，“很难理解他所要表达的东西。”但另一方面，她认为特朗普所提出的论据“并不完全属实”，需要进行事实核查。

总体而言，墨菲认为电视辩论凸显了拜登的高龄，而可控的辩论形式有助于特朗普表现得更为慎重。

前共和党议员戴维斯（Rodney Davis）说，这场辩论“对特朗普来说是一场明显的胜利”，并指特朗普巩固了他作为总统选举明显的领先者地位。

BBC北美通讯员朱尔彻（Anthony Zurcher）认为，特朗普的表现总体上是守纪律和灵活的。他避免了那种破坏他在2020年首场辩论时的干扰性和好斗作风，尽可能地转移辩论焦点，以猛烈攻击拜登一些表现不佳的记录。