联合国难民署: 极端天气给世界各地难民带来严重影响

联合国难民署气候行动特别顾问安德鲁·哈珀指出，毁灭性的极端天气事件和自然灾害正在摧毁世界各地的许多难民和其他流离失所者社区，使他们的困境恶化，在某些情况下迫使他们继续前行，再次从零开始。

联合国新闻中心报道，安德鲁·哈珀（Andrew Harper）星期五（6月28日）在日内瓦向记者指出，在非洲、美洲、亚洲和其他地区的难民和境内流离失所者均遭受了一系列灾难性洪水、地震、气旋、风暴和热浪的影响。

在巴西，上个月南里约格朗德州的毁灭性洪灾夺去了至少170人的生命，63万人流离失所，总共约239万人受到影响。受影响的人中有4.3万名难民和其他需要国际保护的人，包括委内瑞拉人、海地人和古巴人。

在其他地区，最近几周气候灾害也袭击了阿富汗、孟加拉国和东非地区。

6月5日的照片显示，汹涌的洪水把肯尼亚的基亚迈科（Kiamaiko）一处河岸的定居点化成废墟。（路透社）

在整个东非和大湖区，成千上万的难民和境内流离失所者，仍在遭受今年4月至5月间席卷该地区的毁灭性洪灾的严重影响。在受灾最严重的布隆迪、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达和索马里，许多难民的家园被洪水淹没或摧毁，道路、排水系统和卫生设施等重要基础设施遭到破坏。许多难民失去了家园和生计，被迫再次迁移以寻求安全。

难民署还对苏丹和南苏丹洪水泛滥的高风险感到担忧，因为在苏丹，成千上万逃离长达一年之久的致命冲突的难民，所居住的地区目前正在遭受季节性强降雨。乍得自战争爆发以来已接纳了60万苏丹难民，目前暴雨也正在破坏该国东部岌岌可危的难民收容所和基础设施。

难民署指出，这些气候灾害发生的频率、强度和规模向全世界发出了一个不容忽视的警示信号。虽然气候危机影响着全球每一个人，但对气候变化影响最小的最脆弱群体却首当其冲。世界需要立即行动起来，确保最脆弱的社区不被抛在后面。