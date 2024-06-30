俄军袭击乌克兰扎波罗热市郊 造成七人死亡

俄罗斯军队星期六（6月29日）向乌克兰东南部城市扎波罗热郊外的维利尼扬斯克市（Vilniansk）发射导弹，造成七人死亡，31人受伤。

路透社报道，乌克兰总检察长科斯汀说，两枚导弹击中该市，破坏了基础设施、一家商店和住宅楼。紧急服务部门称死亡人数为七人，其中包括两名儿童，另有31人受伤，其中八人是儿童。

扎波罗热州州长费多罗夫在Telegram上说：“今天敌人又对平民实施了一次可怕的恐怖行为。袭击发生在中午，非工作日，在市中心，人们都在外面放松，那里没有军事目标。”

泽连斯基发布的照片显示，现场有一个大弹坑。他在Telegram上说：“我们的城市和社区每天都遭受俄罗斯的此类袭击，但有办法克服这种情况。”

“在恐怖分子所在的地方消灭他们。摧毁俄罗斯导弹发射器，以真正的远程能力进行打击，增加乌克兰的防空系统数量，是防御此类袭击的方法。”

俄罗斯外交部称，其导弹袭击了扎波罗热附近的一个地区，乌克兰火车在那里卸载武器和军事装备。袭击造成士兵死亡，装甲车和导弹被摧毁。他们说，袭击地点是乌克兰卡（Ukrainka），距离维利尼扬斯克不到10公里。

顿涅茨克州州长说，库拉霍夫市发生两起炮击事件，造成一人死亡。官员说，南部被俄军占领的赫尔松地区也有两人丧生。