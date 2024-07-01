俄再占领乌东两村庄 俄边境地区遭乌无人机袭击断电

俄罗斯宣布又占领乌克兰东部的两个村庄，并证实乌克兰无人机袭击导致边境地区停电。

法新社报道，俄罗斯国防部星期一（7月1日）说，俄军已经占领顿涅茨克地区的村庄新波克罗夫斯克（Novopokrovske），以及哈尔科夫地区的村庄斯泰波瓦-新塞利夫卡（Stepova Novoselivka）。

这是俄罗斯继周末之后在战场上取得的又一次进展。今年5月，俄罗斯在哈尔科夫发动了新一轮局部攻势，并在前线接连推进。

与此同时，两年多的战斗也影响到俄罗斯的一些边境城镇。总统普京说，俄罗斯已经加大力度在边境地区建立缓冲区，以抵御乌克兰的袭击。

乌克兰一直在袭击俄罗斯南部和西部地区，莫斯科称星期一在几个地区一夜之间击落了36架无人机。别尔哥罗德州州长说，乌克兰的袭击导致一名四岁女孩死亡。

多个地区的官员报告遭到无人机袭击后停电，包括频繁遭袭的别尔哥罗德市，市长德米多夫（Valentin Demidov）说，目前情况很复杂，但仍在控制之中。

别尔哥罗德市停电区域的防空警报器失效，交通信号灯也无法亮起，当地150所幼儿园断电，医院供水也受影响。

邻近的库尔斯克和沃罗涅日地区也出现类似问题。沃罗涅日地区政府说，由于电网超负荷，一些区域已实施限电措施，以防能源设施受损。