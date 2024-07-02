美媒：最高法院裁决或为公开列举特朗普罪行打开大门

美国最高法院星期一（7月1日）裁定前总统特朗普，在涉嫌干预2020年总统选举结果案中享有一定程度的刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑此案，这进一步推迟了这起案件的审理，但也为司法部检察官公开特朗普罪行证据打开了大门。

《纽约时报》报道，美国最高法院星期一（7月1日）做出历史性裁决，指卸任总统在任期内的公职行为可享有刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑特朗普涉嫌干预选举案，确定哪些行为是不能被起诉的“公职行为”，这可能是检察官在11月总统选举日之前公开陈述证据的机会。

报道说，在美国选民决定是否在下届大选将特朗普送回白宫之前，特朗普几乎肯定不会因涉嫌密谋推翻上届总统选举结果而接受审判。但星期一的裁决也为检察官打开一道大门，让他们可以在选举日之前召开一场广泛的事实调查听证会，向一名联邦法官和公众巨细靡遗地列举特朗普犯下罪行的具体证据。

目前尚不清楚，根据最高法院判决而举行的听证会将在何时举行以及将持续多长时间。

针对特朗普涉嫌干预2020年选举结果案而举行的听证会，将解决最高法院大法官抛回下级法院的一个大问题，即在特朗普面对的起诉书中有哪些行为是属于不能被起诉的“公职行为”。这起案件的听证会将在华盛顿特区联邦地区法院进行，并由华盛顿特区联邦法院法官楚坎（Tanya Chutkan）主持。

这起案件原定3月开审，但因特朗普以他享有总统全面豁免权为由，多次提出上诉要求撤销起诉，导致案件被冻结了超过六个月。

美国最高法院现有九名大法官，六人为保守派，三人为自由派，保守派中有三人由特朗普在担任总统期间提名。当天九名大法官以六票赞成、三票反对的结果通过了特朗普在“公职行为”上享有总统豁免权的裁决。

代表多数意见的首席大法官罗伯茨说，特朗普仅对其作为总统在“公职行为”的职责范围内采取的行动享有豁免权。

裁决书说，总统并非凌驾于法律之上，但总统行使核心宪法权力时不得受到起诉，且其“公职行为”应享有推定的豁免权，而该豁免权不适用于“非公职行为”。但最高法院并未界定在此情况下何为“公职行为”，而将这一决定权交给了下级法院。

三名自由派大法官对该多数意见持异议。他们认为，这一裁决对于美国宪法和政府体系中任何人都不应凌驾于法律之上的基本原则是一种嘲弄，实际上给予前总统特朗普“他所要求的乃至更多的豁免权”。

特朗普：美国宪法和民主的重大胜利

特朗普在最高法院裁决出炉后在自家社媒平台发文说：“这是美国宪法和民主的重大胜利。”

2023年8月，特朗普在美国司法部特别检察官史密斯负责的调查中，因涉嫌试图推翻2020年总统选举结果而受到四项刑事指控，包括密谋欺诈美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋侵犯他人权利。特朗普在应诉时对四项指控均不认罪并寻求上诉，声称总统享有刑事起诉的绝对豁免权。

今年2月，哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院裁定，特朗普在“干预2020年选举”案中不享有豁免权，可以被起诉。特朗普随后向最高法院发起上诉。

美国最高法院的最新裁定意味着此案的推进还需时日。特朗普已在今年早些时候锁定今年美国总统选举共和党总统候选人提名。美国媒体和观察人士普遍认为，今年11月总统大选前，特朗普不太可能接受审判。