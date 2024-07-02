针对特朗普讲话 俄代表：俄乌战争不可能一天解决

寻求重返白宫的特朗普多次声称，如果他再次当选总统，他可以在24小时内结束俄乌战争。

路透社报道，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾星期一（7月1日），在俄罗斯担任7月份联合国安理会主席国的新闻发布会上，被问及特朗普的说法。

他说：“乌克兰危机不可能在一天之内得到解决。”

对此，特朗普竞选团队发言人告诉路透社：“特朗普总统是历史上最有效率的政治家和谈判者，他当选后将能解决这场冲突。”

特朗普上周在与寻求连任的拜登进行总统选举首场电视辩论时说：“我将在1月20日总统就职日之前，解决普京和（乌克兰总统）泽连斯基之间的战争。”

他说：“我会很快解决这个问题，在我就职前就解决。”

特朗普没有说明他将如何做到这点，但他说，如果美国有一名受俄罗斯总统普京尊敬的“真正总统”，莫斯科就不会在2022年2月入侵乌克兰。

美国总统选举将在11月5日举行。

尽管俄方试图淡化美国总统选举结果的重要性，但这场选举对莫斯科是重要的。因为这场选举将决定华盛顿在多大程度上继续支持乌克兰对抗俄罗斯，并向乌克兰提供先进的美国武器。

克里姆林宫此前说过，未来可能由特朗普新政府提出的任何关于乌克兰的和平协议，都必须与真实情况符合，并表明普京仍然对谈判持开放态度。