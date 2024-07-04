印尼首家电动车电池厂揭幕 为丰富镍矿增添附加值

随着东南亚国家努力在电动车这个新兴行业站稳脚跟，印度尼西亚启动了第一家电动车电池工厂，掀开新篇章。

印尼为区域最大经济体，也是世界上镍（nickel）蕴藏量最丰富之地，它一直在寻求将自己定位为全球电动汽车供应链的关键参与者。

法新社报道，星期三（7月3日）启用的工厂是韩国制造商现代汽车集团（Hyundai Motor Group）和LG新能源（LG Energy Solution）的合资企业，每年可生产高达10吉瓦时（Gigawatt hours，缩写GWh） 的电池。

印尼总统佐科指出，这家位于西爪哇省卡拉旺镇（Karawang）的电池厂为“东南亚最大的工厂”。他在发布会上说，它的开业标志着“新篇章”，凸显天然资源丰富的印尼，期盼成为全球电动车供应链要角的雄心壮志。

佐科说：“我们拥有丰富的自然资源，但几十年来我们只是以原材料的形式出口，没有附加值……但现在随着冶炼厂和电动汽车电池的建设，我们将成为全球电动车供应链中重要的参与者。”

电池工厂是印尼与LG于2020年签署，价值98亿美元（132.53亿新元）的电动汽车电池协议的一环。工厂将为现代电动车生产电池。

合资公司现代LG印尼-绿色能源（PT Hyundai LG Indonesia-Green Power）预计将斥资20亿美元，把工厂的产能提高到20GWh。